İlber Ortaylı'dan Daron Acemoğlu'na Çok Sert 'Atatürk' Tepkisi: Özürlü Bir Yazarın Etkisinde

Türkiye'ye üçüncü Nobel Ödülü'nü kazandıran Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Daron Acemoğlu, Mustafa Kemal Atatürk için yaptığı "Atatürk demokrasiyi kurabilirdi ama o otoriterleşmeyi tercih etti” değerlendirmesiyle eleştirilerin merkezine oturdu.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun Atatürk'ün gücü merkezileştirme çabası içine girdiğine ilişkin sözlerine bir tepki de ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi.

'ÖZÜRLÜ YAZAR...'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Atatürk devri üzerinde yazan insanların Batı’daki bu tip söylemlere kaynaklık eden Erich Jan Zürcher yorumundan etkilendiği görülür. O kitabı herhâlde okumuş olmalı ve tesir altında kaldığını zannediyorum” dedi.

İlber Ortaylı kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

“Zürcher kaynak kullanılmak bakımından çok özürlü bir yazardır. Sınırlı kaynak yorumcusu ve nakilcisidir. Başka bir şeyi de pek okuduğunu düşünemiyorum. İlla Avrupa kaynağı arıyorsa cumhuriyet dönemi için Bernard Lewis’ten başlar ve Andrew Mango ile devam edersiniz. Hadi Standford Shaw’u beğenmiyorsunuz Paraşkev Paruşev’e kadar devam edersiniz.

'ALDIĞI BİLİM ÖDÜLÜNÜ DÜŞÜNEREK DEĞERLENDİRME YAPMALI'

İnsanların tarihteki bazı devirlerle hoşnut olmayan anıları olabilir. Şunu söylemek istiyorum; böyle anılar bir imparatorluğun mirasçıları olarak Türk toplumunda şu veya bu gruba mahsus ızdıraplar değildir. Rumeli’den göçenimizin ayrı travmaları vardır, Kafkasya göçlerinden gelenlerin ayrı, Rusya arazisinden gelenlerin başka, Arap ülkelerinden gelenler hakeza. Bir ülkenin tarihi ne kadar kalabalık ve ne kadar yaygınsa ki bu Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden büyük imparatorluklarından biridir, hakkında hüküm vermek de biraz okumayı ve düşünmeyi gerektirir. Bana göre Daron Acemoğlu bir iktisat ödülünü üçe bölerek verilecek biri değil, demek orada da kendisine hafif bir haksızlık yapılmış. Bunu da düşünerek, göz önüne alarak söylüyorum. Aldığı bilim ödülünün durumunu düşünerek daha oturaklı değerlendirmeler yapması tavsiye edilir.”

Kaynak: Hürriyet