Ertan Saban, Atatürk Rolü İçin 'Aile Dostu' İlber Ortaylı'dan Yardım Almış!

Türkiye’nin ilk operası Özsoy‘un yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi vizyonda izleyicileriyle buluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü filmde oyuncu Ertan Saban canlandırıyor.

Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuk olan Saban, filme hazırlanırken İlber Ortaylı’dan destek aldığını açıkladı.

'İLBER HOCA BANA EGZOTİK BİLGİLER VERDİ'

Ünlü oyuncu, role hazırlık süreciyle ilgili “Ben İlber hocayı çok severim, aile dostuyuz. Sinirli olmadığı dönemlerde telefon açarım. Bana bilinmeyen ama egzotik bilgiler verdi. Onu da birkaç sahnede de olsa kullandık ama neler olduğunu sormayın” diye konuştu.