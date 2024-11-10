Misvak'tan 10 Kasım'da Büyük Saygısızlık: Atatürk İçin Saygı Duruşunda Bulunanları Hedef Aldılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te E-5'te hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulunurken Misvak adlı sosyal medya hesabı Atatürk için saygı duruşuna geçenleri hedef aldı.

Son Güncelleme:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

09.05'TE HAYAT DURDU

Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Misvak'tan 10 Kasım'da Büyük Saygısızlık: Atatürk İçin Saygı Duruşunda Bulunanları Hedef Aldılar - Resim : 1

SAYGI DURUŞUNDA BULUNANLARA HAKARET

Misvak adlı sosyal medya hesabı ise sosyal medya hesabından 09.05’te saygı duruşuna geçen vatandaşları hedef aldı.

Yapılan paylaşımda, saygı duruşuna geçen vatandaşlara ‘kendini bilmez’ diyerek hakaret etti.

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Atatürk İçin HavalandıKapadokya'da Sıcak Hava Balonları Atatürk İçin HavalandıGüncel
Atatürk, Erdoğan Ve Bahçeli'yi Birleştiren Şarkı: 3 İsmin de Ortak NoktasıAtatürk, Erdoğan Ve Bahçeli'yi Birleştiren Şarkı: 3 İsmin de Ortak NoktasıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır? Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Kayyım Protestolarında 253 Kişi Gözaltına Alındı Kayyım Protestolarında 253 Gözaltı!
Depresyona Girmek Bu Burçlarn Resmen Hobisi: Takıntıları Bitmek Bilmiyor! Depresyona Girmek Bu Burçlarn Resmen Hobisi: Takıntıları Bitmek Bilmiyor!
Meteoroloji'den Yeni Hafta İçin Kritik Uyarı: Kar, Sağanak, Fırtına Çok Kuvvetli Geliyor! Kar, Sağanak, Fırtına... Üçü Birden Vuracak!