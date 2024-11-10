Misvak'tan 10 Kasım'da Büyük Saygısızlık: Atatürk İçin Saygı Duruşunda Bulunanları Hedef Aldılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Misvak adlı sosyal medya hesabı ise sosyal medya hesabından 09.05’te saygı duruşuna geçen vatandaşları hedef aldı.

Yapılan paylaşımda, saygı duruşuna geçen vatandaşlara ‘kendini bilmez’ diyerek hakaret etti.

Bir gurup kendini bilmez 10 Kasım münasebetiyle E5 in ortasında durarak trafiği tehlikeye attı!



Madem ki saygı duruşu gibi bir planınız var, evinizden yarım saat erken çıkın ve bulduğunuz ilk heykelin önünde ritüelinizi yapın!



İnsanların hayatını tehlikeye atmaya hakkınız yok ! pic.twitter.com/wDjQVii0D1