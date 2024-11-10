Atatürk, Erdoğan Ve Bahçeli'yi Birleştiren Şarkı: 3 İsmin de Ortak Noktası

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortak noktalarından biri de Fikrimin İnce Gülü isimli şarkıya olan sevgileri.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKI

Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olarak bilinen Fikrim İnce Gülü şarkısının Türkiye siyasetinde de ayrı bir yeri var.

Son olarak dün, MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP lideri Bahçeli’nin özel tutkusu olan klasik otomobillerden birini sürerken ki videosu paylaşıldı.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

O paylaşımda ise bir detay gözlerden kaçmadı. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği günden bir gün önce paylaşılan videoda, Bahçeli’nin otomobil sürerken dinlediği şarkı dikkat çekti.

Bahçeli’nin videosunda Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan Fikrim İnce Gülü şarkısı arka fonda yer aldı.

Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan “Fikrimin İnce Gülü” ile Ankara yollarında.. pic.twitter.com/140TLL2ABL — MHP (@MHP_Bilgi) November 9, 2024

CUMHURBAŞKANI'NIN KATILDIĞI ETKİNLİKTE ÇALINDI

Dün Bahçeli’nin araç kullanırken zevkle dinlediği şarkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da favori şarkıları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı bugün, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yeni yerleşkesinin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde ilk olarak müzik dinletisi yapıldı.

Müzik dinletisinin açılış şarkısı ise Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan Fikrimin İnce Gülü oldu. 10 Kasım günü yapılan açılıştaki müzik dinletisinde ilk şarkının bu şarkı olması ise bir tesadüf değildi.

Bestesi ve güftesi Muallim İsmail Hakkı Bey’e ait eser acem-kürdî makamında ve semai usulünde bir klasik Türk müziği eseri. Şarkı, Adalet Ağaoğlu’nun aynı isimli romanına da ilham olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem