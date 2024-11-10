Son Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuç! O Partinin Oyları Eriyor, Fark 5 Puana Çıktı

Sonar Araştırma yeni seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarında CHP'nin AKP'den 5 puan önde olduğu görüldü. CHP 33.4 puan ile ilk sırada yer alırken AKP 28.2 puan ile ikinci sırada kaldı.

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Son Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuç! O Partinin Oyları Eriyor, Fark 5 Puana Çıktı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarında doğru tahminlerde bulunan SONAR Araştırma Şirketi'nin ekim ayı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Sonar'ın "VIP Üyelerine Özel Türkiye'nin Tercihleri Araştırması"ndaki seçim anketinde katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Görüş belirtmeyenler" oransal olarak dağıtıldıktan sonra CHP, 33.4 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP'yi 28.2 puan ile AKP takip etti. AKP ile CHP arasında 5.2 puan fark olduğu görüldü.

Ankette DEM Parti'nin 9.2 puan olduğu gözlemlenirken, MHP'nin puanı 7.2 oldu.

Ankete göre diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti: Yüzde 7

Zafer: Yüzde 6.2

Yeniden Refah: Yüzde 6.2

Diğer: Yüzde 2.5

ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI?

"Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna cevap verenlerin oranı da yüzde 57,9'a yükseldi. Temmuz ayında aynı soruya "Evet" cevabını verenlerin oranı yüzde 51,4 olarak paylaşılmıştı.

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