Seçim Anketleri ABD'de Yine Yanıldı, O Eyaletlerden Trump Çıktı

ABD'de milyonlarca vatandaş 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da görev yapacak yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarıştan resmi olmayan sonuçlara göre Trump zaferle çıktı.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE 47. BAŞKAN TRUMP

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmaya çok yakın gözüküyor. Trump TSİ 14.00 itibariyle 270 sınırını aşarak 277 delegeye ulaştı.

ANKET ŞİRKETLERİ YİNE YANILDI

Ancak seçim kampanyaları boyunca ülkede yapılan tüm anketler başa baş gidiyordu. ABD basınında ve ülkede yapılan seçim anketlerinde, Harris ile Trump arasındaki seçimin bugüne kadar yapılan "en belirsiz" seçim olacağı dile getirilmişti.

SALINCAK EYALETERDE TRUMP ÇIKTI

2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü salıncak eyaletler olarak adlandırılan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olması bekleniyordu. Bu 7 kritik eyaletin en önemlisi 19 delege çıkartan Pensilvanya olacaktı.

Ancak seçimlerde 24 saat bile geride kalmadan sonuçlar büyük ölçüde netleşti. Trump, 7 salıncak eyalette rahatlıkla denebilecek bir şekilde zafer elde etti.

Salıncak eyaletlerde sonuçlar şöyle:

Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48.2 / Oyların yüzde 95'i sayıldı

Michigan (15 delege): Trump: %52.5 / Harris: %45.8/ Oyların yüzde 69'u sayıldı.

Arizona (11 delege): Trump: %50.8 / Harris: %48.4 / Oyların yüzde 53'ü sayıldı.

Wisconsin (10 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 88'i sayıldı.

North Carolina (16 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.7/ Oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Georgia(16 delege): Trump: 50.8 / Harris: %48.5 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Nevada (6 delege): Trump: %51.5 / Harris: %46.8/ Oyların yüzde 91'i sayıldı.

2020'DE DE YANILDILAR

2020'de Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışı öncesinde anketler, Biden'ın en az yedi puan ile Trump'ı geride bırakacağını öngörmüştü. Ancak seçim son ana kadar başa baş ilerlemiş, oyların sayımı 4 gün sürmüş ve kesin sonuca bunun ardından ulaşılabilmişti.

2016'DA SEÇİMLERİNİ DE BİLEMEDİLER

ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de büyük bir yanılgıya uğramışlardı.

14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu.

Ancak 8 Kasım gecesi sandıklardan "sürpriz" sonuç çıktı ve Trump, kritik eyaletleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın, Clinton'ı 10 bin 704 oyla geçmesi, bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Kaynak: Habertürk