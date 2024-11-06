Cem Uzan, Trump'ı 'Gibi' Repliğiyle Tebrik Etti

İş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı 'Gibi' dizisinden bir replikle kutladı. Uzan, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş” diye yazdı.

Cem Uzan, Trump'ı 'Gibi' Repliğiyle Tebrik Etti

ABD’de Başkanlık seçimi sonuçlandı. Donald Trump, yarışı Kamala Harris’in önünde bitirerek 47. ABD Başkanı olarak seçildi. Sonuçla birlikte dünya genelinden pek çok siyasi, Trump’a tebrik mesajları gönderdi. Bunlardan biri de uzun yıllardır yurt dışında yaşayan, iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan oldu.

Cem Uzan, Trump’ı ‘Gibi’ dizisinde meşhur olan “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş” sözüyle kutladı. Paylaşımında Trump ile olan fotoğrafına yer vere Uzan, ayrıca “Dost” notunu düştü.

Cem Uzan, Trump'ı 'Gibi' Repliğiyle Tebrik Etti - Resim : 1

DOSTLUKLARI ÇOK ESKİYE UZANIYOR

New York’un “Gayrimenkul Kralı” olarak da tanınan Trump ve Cem Uzan’ın, ABD’deki inşaat projeleri dolayısıyla tanıştığı ve kısa sürede arkadaş olduğu biliniyor.

Kurucusu olduğu Genç Parti ile AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinde yüzde 7 oy alan Uzan, yaklaşık 20 yıldır firari konumunda. Fransa’da yaşadığı bilinen Cem Uzan hakkında, ‘kara para aklamak’, ‘cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘dolandırıcılık’ gibi toplam 12 suçtan arama kaydı bulunuyor. Uzan hakkında 2009 yılında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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