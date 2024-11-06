Elon Musk, Artık Lavabosuyla Beyaz Saray'da! İşte Ünlülerin 'ABD Seçimi' Yarışında Kazananlar ve Kaybedenler

ABD başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan taraf Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i yendi. Trump-Harris mücadelesinde seçim yarışına en çok damga vuranlar ise yine ünlüler olmuştu.

Trump'a en büyük destek dünyanın en zengin iş insanı Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan gelmişti. Kamala Harris'e ise daha çok müzik dünyasından Beyonce, Cardi B, Taylor Swift gibi ünlü isimler destek vermişti. Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından ise gözler bu isimlere çevrildi.

2022'de Twitter'ı satın aldığında şirketin merkezine giderken lavabosunu da taşıyan ve gündem olan Elon Musk, bu kez de o lavaboyla olan fotoğrafını photoshop ile Beyaz Saray'a yerleştirdi. Elon Musk, Donald Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Trump cephesinde hareketli anlar yaşanırken Kamala Harris'in destekçilerinin çoğu sessiz kalmayı tercih etti. Sessiz kalmayanlardan biri ise rap şarkıcısı Cardi B oldu. Cardi B, Trump'ın önde çıktığı eyaletleri ima ederek "Bazılarınızın kasırgalarla karşılaşmasının nedeni budur" dedi. Cardi B, eyalet ya da bölge ismi vermedi fakat sosyal medya kullanıcıları Cardi B'nin bu çıkışının sık sık kasırgaların meydana geldiği ve Trump'a olan destekleriyle bilinen Florida ve Teksas gibi eyaletleri işaret ettiğini düşündü. Cardi B, gönderisini paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi. Buna rağmen Cardi B tepkilerden kaçamadı.

Öte yandan Kamala Harris'e desteğini ilk açıklayanlardan olan Taylor Swift'in seçimlerde etkisinin yüksek olması bekleniyordu fakat beklenilen gerçekleşmedi. Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Christina Aguilera, Oprah Winfrey gibi isimler de sadece destek açıklaması yapmamış, Harris'in mitinglerine katılmıştı.

Kamala Harris ve Beyonce

Harris'i desteklediği bilinen bazı isimler şöyle:

"George Clooney, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Bill Gates, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg, Bad Bunny"

Trump'ı destekleyenler de şu isimler oldu:

"Mel Gibson, Dennis Quaid, Jon Voight (Angelina Jolie'nin babası), Rosanne Barr, Zachary Levi, Hulk Hogan, Amber Rose, Azealia Banks, Mike Tyson, Magic Johnson"