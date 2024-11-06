Donald Trump'ın İlk Siyasi Mesajı Merak Ediliyordu! ABD'nin Kapısını O Sözlerle Göçmenlere Kapadı

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 47. başkan oldu. Trump yaptığı ilk açıklamada zaferini ilan etti. Sözlerine "Bu siyasi bir başarı, bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir başarı. Bu Amerika'nın altın çağı olacak. Bu büyük bir zafer. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" diye başlayan Trump'ın hangi siyasi mesajları vereceği merak konusuydu.

Trump, zafer konuşmasında ilk olarak göçmenlere ilişkin konuştu ve ABD kapılarının kapayacağı mesajını verdi. Trump, "Sınırlarımızı kapatacağız, ülkemize bu insanların gelmemesini sağlayacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise devam eden savaşlara dair oldu. Trump, "Güvenli bir ülke, iyi bir eğitim istiyoruz. 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu, ben savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi ve özgürlük için de önemli bir gün" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem