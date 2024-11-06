CANLI BLOG | Donald Trump Zaferini İlan Etti! 'Amerika'nın Altın Çağı Olacak'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tüm dünyayı etkileyecek seçimler için sandık başına gitti. Türkiye saati ile dün başlayıp bugün devam eden oylama işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oyların sayılmasına geçildi.

Seçim süreci boyunca Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris hararetli tartışmalara girmekten çekinmedi. Trump, Harris'i sık sık 'komünist' olmakla suçlarken Harris de Trump'a 'faşist' diyerek yüklendi.

Sandıkların açılmasıyla ABD'nin yeni başkanı da netleşmeye başladı. Trump ya da Harris'in ABD'nin yeni başkanı olabilmesi için 270 delege sayısına ulaşması gerekiyor. Gelinen son durumda ise Trump 247; Harris ise 214 delegeye ulaşmış durumda.

10.30 TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

Trump, seçimlerde oy sayımı devam ederken yaptığı açıklamada zaferini ilan etti. Trump'ın ilk açıklaması şöyle:

"Şimdiye kadar gelmiş en büyük politik hareket. Ve şimdi daha da önemli bir noktaya evriliyor bu hareket çünkü göreceksiniz nasıl iyiye evrilecek bu hareket. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz. Tarih yazdık. Başardık buradayız. Bu siyasi bir başarı, bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir başarı. 47. Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak. Bu büyük bir zafer. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız.

Harika bir duygu bu. Benim yanımda duran insanlar, bu yolculuğu benimle birlikte geçirdiğiniz için çok mutluyum. Bu hayatımın en önemli anlarından biri. Amerika bize çok önemli bir görev verdi, daha önemlisi bu görevi geri aldık. Her yerde kazandık, her yerde güçlendik. Buna mega hareket diyoruz.

Senatodaki zaferlerin oranı inanılmaz. Kimse böyle bir zafer beklemiyordu. Temsilciler Meclisi'ndeki kontrolümüz de devam ediyor. Sevgili karım Melania'ya çok teşekkür ediyorum."

BAŞKAN YARDIMCISINDAN İLK MESAJ

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Başkan bu yolculukta size eşlik etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim, çok mutluyum. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ABD tarihindeki en büyük ekonomik dönüşü size yaşatacağız."

İLK SİYASİ MESAJ

Sözü tekrar alan Trump, "Sınırlarımızı kapatacağız, ülkemize bu insanların gelmemesini sağlayacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler" dedi.

'SAVAŞLARI DURDURACAĞIM'

Trump, konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Vergileri indireceğiz, borçları kapatacağız. Biz harika insanlara sahibiz. Bu kampanya pek çok açıdan tarihi oldu. Genç Amerikalı kadınlar, erkekler oy verdi. Sendikalardan geldiler, Hispanik Amerikalar, Müslüman Amerikalılar herkes geldi, herkes. Sağduyunun platformunu oluşturduk.

Güvenli bir ülke, iyi bir eğitim istiyoruz. 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu, ben savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi ve özgürlük için de önemli bir gün."

09.50 FOX NEWS, TRUMP ZAFERİNİ DUYURDU

Oy sayımı devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, başkanlık yarışını 247 delege ile önde götürüyor. Durum böyle olunca Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tam bu noktada Fox News, Trump'ın zaferini duyuran ilk medya kuruluşu oldu. Fox News'in haberine 'Trump 47. Başkan seçildi' başlığı atıldı.

TRUMP TARİHE GEÇTİ

Sonuçlar resmi olmasa da Trump'a ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan edilmeye başlandı. Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci ABD Başkanı oldu.

Daha önce benzer bir örnek ise Grover Cleveland'ın başkanlığında yaşanmıştı. Cleveland, 1885 ila 1889 yılları arasında bir dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888 seçimini kaybetmiş, ardından da 1892'de Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'ı mağlup edip dört yıllık bir aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönmüştü.

Trump ise ilk ABD Başkanlığı dönemine Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı yenerek Ocak 2017'de başlamıştı. 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla 20 Ocak 2021'de görevi biten Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanarak tekrar aday olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem