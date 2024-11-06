Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bişkek'teki temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: İHA