Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bişkek'teki temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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