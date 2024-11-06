Narin'in Tutuklu Ağabeyi Konuştu: Duruşmaya Bir Gün Kala Dikkat Çeken Sözler

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kayıp olarak aranırken, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın başlayacak.

Cinayete ilişkin tutuklu olarak cezaevinde bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran, görüntülü telefon ile Milliyet’e konuştu. Ağabey Enes Güran, “Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum” ifadelerini kullandı.

NEDEN CEZAEVİNDE OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Narin’in katledilmesine ilişkin davada, hakkında müebbet hapis istenen Narin’in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar ile “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle” suçlanan ağabey Enes Güran T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile açıklamalarda bulundu.

Neden cezaevinde olduğunu bilmediğini söyleyen Enes Güran, şunları kaydetti:

“Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir. Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak.”

Kaynak: Milliyet