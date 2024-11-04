Narin'in Ağabeyi Baran Güran'dan Dikkat Çeken Bir Paylaşım Daha!

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti. 7 Kasım'daki duruşmaya sayılı günler kala ağabey Baran Güran sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bu kez annesi Yüksel Güran ile kardeşi Narin'in fotoğraflarını paylaşan Baran Güran paylaşımına "Çok özledim" yazdı.

Baran Güran, cinayetten tutuklu bulunan ve müebbet hapsi istenen Enes Güran'ın da fotoğrafını paylaştı. Enes Güran'ın fotoğrafına da "Çok özledim" yazdı.

Kaynak: Sabah