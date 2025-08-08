Cumhurbaşkanı İmzaladı, Adli Tıp Kurumu'nda Kitik Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ile görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı İmzaladı, Adli Tıp Kurumu'nda Kitik Atamalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bazı bakanlıklar ve kurumlar için atama ile görevden alma kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alındı, yerine Burkay Şimşek atandı.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nda boş bulunan Kam Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki atamalar ise şu şekilde oldu:

Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı ve Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Resmi Gazete Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
Galatasaray'a 70 Milyon Euroluk Stoper! Dursun Özbek İngiltere'den Özel Jetle Getirecek: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray'a 70 Milyon Euroluk Stoper!
Nikah Memuru Damattan Öyle Bir Şey İstedi Ki Gelin Kıpkırmızı Oldu: Ben Olsam Yolardım Nikah Memurundan Şoke Eden İstek
Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu
‘İBB Davası Borsası’ İddiasında Gözaltı: Adını Özgür Özel'in Açıkladığı Avukat Yakalandı Adını Özgür Özel'in Açıkladığı Avukat Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu
Türk Sinemasının Efsanesi Münir Özkul’un Eşi Umman Özkul Hayatını Kaybetti Acı Haberi Münir Özkul'un Kızı Duyurdu
Cumhurbaşkanı İmzaladı, Adli Tıp Kurumu'nda Kitik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı, Adli Tıp Kurumu'nda Kitik Atamalar
Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Bir Tahliye Kararı Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Bir Tahliye
Türkiye’den Kutup Bölgelerinde Flaş Hamle! Koordinasyon Kurulu Kuruldu Türkiye’den Kutup Bölgelerinde Stratejik Hamle