Ölümüyle Hayranlarını Perişan Etmişti: Ferdi Tayfur'un Gerçek Adını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız!
Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan ve ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un gerçek ismini öğrenince çok şaşıracaksınız. Müzik kariyerinde pek çok albüm ve şarkıya imza atan ve 79 yaşında gözlerini yuman Tayfur'un sır gibi sakladığı ismi ortaya çıktı.
Yıllardır yediden yetmişe herkes tarafından dinlenen Ferdi Tayfur'un kimlikte geçen ismi aslında 'TURHAN BAYBURT'.
FERDİ TAYFUR NEDEN ÖLDÜ?
2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.