Aliyev'den 'Rusya İle Ukrayna Arasında Arabulucu Olma' Yanıtı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen Ambrosetti Forumu'nda bir panele katıldı. Etkinlikte moderatörün sorularını yanıtlayan Aliyev, Azerbaycan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuğu olasılığı yönündeki soruyu da cevapladı.

Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarını söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bu süreçte belirli rol alabileceğini ifade etti.

'BİZİM DE KATILMAMIZ İSTENİRSE HAZIRIZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ukrayna'nın ve tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini kararlılıkla destekliyoruz. Ancak aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olmadık ve olmayacağız. Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için girişimde bulunmadık. Bu sürece katılmak isteyenlerin çok olduğunu biliyorum. Ama bizim de buna katılmamız istenirse biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA