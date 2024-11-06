Tüm Dünya Bu Seçimi İzliyor! Kamala Harris Konuşmasını İptal Etti, Trump Zafer Kutlamasına Hazırlanıyor

Donald Trump, Kamala Harris'e karşı olan ABD başkanlık yarışında zafere çok yakın... Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond, Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını açıkladı. Öte yandan Trump cephesinde ise zafer konuşması için hazırlıklar başladı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı ABD'deki başkanlık seçiminde. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye devam ederken Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yarışı Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı önde götürüyor.

Kritik seçimde sona doğru yaklaşılırken Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Tüm Dünya Bu Seçimi İzliyor! Kamala Harris Konuşmasını İptal Etti, Trump Zafer Kutlamasına Hazırlanıyor - Resim : 1

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Tüm Dünya Bu Seçimi İzliyor! Kamala Harris Konuşmasını İptal Etti, Trump Zafer Kutlamasına Hazırlanıyor - Resim : 2

TRUMP CEPHESİ ZAFER KUTLAMASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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