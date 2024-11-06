Harris'in Telefon Ekranındaki Görüntü Gündem Oldu! 'Fena Yakalandı'

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach County’de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum" dedi. ABD başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ise seçim gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne gitti.

Seçim sürecindeki yardımları için çalışanlara teşekkür eden Harris, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra merkeze gelen çağrılardan bazılarına cevap verdi. Kameralar karşısında kampanya ekibinden birinin kendisine verdiği telefona cevap veren Harris, karşısındaki kişiye "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu. Aldığı cevap karşısında memnun olan Harris "Kullandınız ,teşekkür ederim" dedi.

TELEFONUN EKRANINDAKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Odada alkışlar kopmaya başlayınca Harris, telefonun ucundaki kişinin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonu çevirdi. Ancak Harris'in elindeki telefonda arama ekranı değil, telefon kamerası açıktı.

Kameranın yanlışlıkla açılıp açılmadığı bilinmiyor ancak Trump destekçileri bu fırsat kaçırmadı. Sosyal medya platformu X'de Harris'in görüntüleri kısa sürede viral hale gelirken, Trump destekçileri Harris'i yalan söylemekle ve 'dolandırıcılıkla' suçladı.

SEÇİM GECESİNE DAMGA VURDU

ABD'li New York Post gazetesi Kamala Harris'in 'fena yakalandığını' belirtirken, İngiliz Dailymail gazetesi ise bu durumu 'utanç verici' olarak değerlendirdi. Trump destekçileri bunun tartışmasız 'sahte bir konuşma' olduğunu öne sürüyor. Harris destekçileri ise iPhone'larda telefonlar konuşulduğu sırada kameranın yanlışlıkla açılabildiğini, bunun herkesin başına gelebileceğini iddia ediyor. Harris'in kampanya ekibinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak o anlar seçim gecesine damga vurmayı başardı.