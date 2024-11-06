Netflix'in Başı Büyük Belada! Milyonlarca Abonesi Var

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix Avrupa devlerinin radarına girdi. Fransa ve Hollanda’da ofislerine baskın düzenlenen Netflix’in başı büyük belaya girmiş olabilir.

Son Güncelleme:
Netflix'in Başı Büyük Belada! Milyonlarca Abonesi Var

Fransa ve Hollanda'da müfettişler, küresel internet televizyon ağı Netflix'in Fransa'daki yan kuruluşunun vergi kaçırmakla suçlandığı soruşturma kapsamında firmanın Paris ve Amsterdam'daki ofislerine baskın düzenleyerek arama gerçekleştirdi.

Netflix'in Başı Büyük Belada! Milyonlarca Abonesi Var - Resim : 1

İKİ ÜLKEDEKİ OFİSLERİNE BASKIN

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2022'de "Netflix Fransa" hakkında vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdam suçlamalarıyla açılan ön soruşturma devam ediyor.

Netflix'in Başı Büyük Belada! Milyonlarca Abonesi Var - Resim : 2

Soruşturma kapsamında, firmanın Paris ofisi ve Avrupa merkezi olan Amsterdam'daki ofisi arandı.

Firmanın Paris ofisinde Yolsuzluk ve Mali ve Vergi Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi müfettişleri ile PNF üyeleri, Amsterdam ofisinde ise Fransız ve Hollandalı müfettişler tarafından aramalar yapıldı.

Netflix'in Başı Büyük Belada! Milyonlarca Abonesi Var - Resim : 3

Netflix Fransa, ülkedeki 2019, 2020 ve 2021'deki faaliyetleri kapsamında vergi denetimine tabi olmuştu.

Fransa ile İtalya Arasında Kriz! 'Emily in Paris' İçin Birbirlerine GirdilerFransa ile İtalya Arasında Kriz! 'Emily in Paris' İçin Birbirlerine GirdilerDünya
Netflix İçin Kararı Canlı Yayında Açıkladı! ‘Türkiye İlk 10 Ülkeden Birisi’ Dedi: Yeni Dönemde Sıra Onlarda…Netflix İçin Kararı Canlı Yayında Açıkladı! ‘Türkiye İlk 10 Ülkeden Birisi’ Dedi: Yeni Dönemde Sıra Onlarda…Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Netflix
Son Güncelleme:
Hem Kıyafetleri Hem Makineyi Yıpratıyor: Yumuşatıcı Nasıl Kullanılır? Hem Kıyafetleri Hem Makineyi Yıpratıyor: Yumuşatıcı Nasıl Kullanılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü
Yaban Turpun Sağlığa Bilinmeyen Faydaları Yaban Turpun Sağlığa Bilinmeyen Faydaları
ABD Seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Oy Çıktı ABD Seçimlerinde Kılıçdaroğlu Sürprizi