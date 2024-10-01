Netflix İçin Kararı Canlı Yayında Açıkladı! ‘Türkiye İlk 10 Ülkeden Birisi’ Dedi: Yeni Dönemde Sıra Onlarda…

Geçtiğimiz aylarda günlerce kapalı kalan Instagram’ın ardından sıra Netflix’e geldi. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak dijital gündemi takip ettiklerini dile getirerek, Netflix ile de masaya oturacaklarını açıkladı.

CNN Türk’te Dicle Canova’ya gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yayman, “Instagram ile yapılan tartışmalar dijitalleşmenin hangi boyuta geldiğini ortaya koydu” diyerek, “Genç kardeşlerim ‘Instagram kapalıysa ben niye tatile gideyim’ dedi. Bu yeni neslin ne kadar dijitalleştiğini ortaya koydu. Biz parti olarak, hükümet olarak sansüre karşıyız. Yasaklamanın çare olmadığını görüyoruz. Bireyi eğitmek, korumamız lazım” açıklamasını yaptı.

NETFLIX DE GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRILACAK

TikTok’u birkaç kez görüşmeye çağırdıklarını belirten Yayman, “Netflix’i çağıracağız. Yeni dönemde Netflix de gelecek. Türkiye’deki abone sayısı ilk 10’da olan ülkelerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

KUMAR SİTELERİ VE YASA DIŞI BAHİS HAKKINDA ÇALIŞMA

Yayman açıklamalarının devamında şunları da söyledi:

“Sanal kumar, oyunlar. Oyunlar konusunda hükümet bir şey yapmayacak mı? Dijitalleşme meselesini her yayında söylüyorum. Dijitalleşme meselesi siyaset üstü bir meseledir.

Gençlerimizin geleceğini çalan, ülkemizin geleceğini çalan bu oyun siteleri hakkında bir şey yapmamız gerekmiyor mu? İlk yapacağımız işlerden bir tanesi yapay zeka çalışmalarını başlatmak. İkincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına dile getirdim, Meclis’te kendisini dinleyeceğiz. Bu konuda yapılan çalışmaları dinleyeceğiz.

Bizim burada şunu görmemiz gerekiyor. Evet bir dijital çağdayız. Tekrar tekrar söylüyorum çocuğun, bireyin korunması. Dijital dünyada pedofiliyi özendiren yayınlar var. Gerçek dünyada suç olan dijital dünyada da suçtur. Ulus aşırı dijital şirketlerin kendilerini ulus devletin üzerinde görme tavrı var.”

Kaynak: CNN Türk