Elon Musk, ABD'nin Yeni Başkanını Böyle İlan Etti

Dünyanın sayılı zenginlerinden ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin kazananını X’ten yaptığı paylaşımla ilan etti. Musk, tenis terimine atıf yaparak “game, set and match” yazarak kazananın Trump olduğunu ima etti.

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Elon Musk, ABD'nin Yeni Başkanını Böyle İlan Etti

Dünyanın gözü ABD’nin başkanlık seçimlerine kitlenmişken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçimleri önde götürüyor.

Sandıklardan çıkan son sonuçlara göre Trump, Demokratların adayı Kamala Harris karşısında yarışı önde götürüyor ve zafer konuşması yapmaya hazırlanıyor. Seçimlerin galibi ABD'nin 47. başkanı olacak.

TRUMP'A AÇIK DESTEK VERDİ

Seçimler devam ederken, Donald Trump’a açık destek veren ve kampanyasına da ciddi maddi katkı yapan ve seçimi Trump’la birlikte takip edeceğini açıklayan Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımla seçimin galibini ilan etti.

Elon Musk, ABD'nin Yeni Başkanını Böyle İlan Etti - Resim : 1
Elon Musk, Donald Trump'ın Seçim Mitinginde

KAZANANI İLAN ETTİ

Musk, yaptığı “game, set and match” paylaşımıyla kazananın Trump olduğunu işaret etti.

“Game, set and match” tabiri tenis sporunda kullanılırken, “oyun, set ve maç” anlamına geliyor. Bu tabir maçın bittiği ve sayıyı alan oyuncunun maçı kazandığını ilan ediyor.

Musk’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

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Kaynak: Gerçek Gündem

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