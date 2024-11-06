Elon Musk, ABD'nin Yeni Başkanını Böyle İlan Etti

Dünyanın gözü ABD’nin başkanlık seçimlerine kitlenmişken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçimleri önde götürüyor.

Sandıklardan çıkan son sonuçlara göre Trump, Demokratların adayı Kamala Harris karşısında yarışı önde götürüyor ve zafer konuşması yapmaya hazırlanıyor. Seçimlerin galibi ABD'nin 47. başkanı olacak.

TRUMP'A AÇIK DESTEK VERDİ

Seçimler devam ederken, Donald Trump’a açık destek veren ve kampanyasına da ciddi maddi katkı yapan ve seçimi Trump’la birlikte takip edeceğini açıklayan Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımla seçimin galibini ilan etti.

Elon Musk, Donald Trump'ın Seçim Mitinginde

KAZANANI İLAN ETTİ

Musk, yaptığı “game, set and match” paylaşımıyla kazananın Trump olduğunu işaret etti.

“Game, set and match” tabiri tenis sporunda kullanılırken, “oyun, set ve maç” anlamına geliyor. Bu tabir maçın bittiği ve sayıyı alan oyuncunun maçı kazandığını ilan ediyor.

Musk’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Game, set and match — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem