Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi.

BM'yi eleştiren Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ortak bir gelecek inşasını hedef alan kuruluşumuzun 15. yıl dönümünü idrak ettik. Gaspıralı'nın hatıra parasını sizlere takdir etmenin bahtiyarlığını duyuyorum. Zirve'nin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasın rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımız istikrar ve refah iklimini güçlendiren, örnek alınan platform haline gelmiştir.

Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade bu masadaki tüm dostlarımda mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileri taşıyacağız. Güney Kafkasya'daki 30 yıllık çatışma ardından barışa giden yolun kapıları açılmıştır. Azerbaycan'ın tarihi kazanımları en yakın zamanda barış anlaşması ile masada da perçinlemesini ümit ediyoruz.

GAZZE TEPKİSİ

Filistin topraklarında yaşanan soykırımda uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. BM Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan ve İran'a saldırılarında görüyoruz. Gazze'de 50 bine yakın masum kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz. Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını ne kadar sahiplenirsek kendi birlik ve ve beraberlimizi de kuvvetlendiririz.

Ukrayna'da 3. yılını doldurmak üzere olan savaşın bölgemize olumsuz etkileri sürüyor. Savaşın en başından beri her iki tarafın da masada olduğu bir süreci ve adil barışı destekliyoruz. Türk devletleri olarak barış için daha fazla diplomatik destek vermemizin önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem