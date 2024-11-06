Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Apple Değil! İşte Zirvenin Yeni Sahibi

Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan Apple bu unvanını kaybetti. Nvidia, mevcut piyasa değeriyle Apple’ı geçerek zirveye oturdu.

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Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Apple Değil! İşte Zirvenin Yeni Sahibi

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.

Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Apple Değil! İşte Zirvenin Yeni Sahibi - Resim : 1

TOPLAM DEĞERİ 3,43 TRİLYON DOLARA ERİŞTİ

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Apple Değil! İşte Zirvenin Yeni Sahibi - Resim : 2

HİSSELERİ YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 182,5 DEĞER KAZANDI

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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