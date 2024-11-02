Apple Efsane Markayı Satın Aldı: Tüm iPhone'lara Eklenecek

Teknoloji devi Apple, fotoğraf ve görsel düzenleme alanında önemli bir adım atarak Litvanya merkezli Pixelmator'u bünyesine kattı. Pixelmator Pro ve Pixelmator gibi popüler uygulamaların geliştiricisi olan şirketin satın alınmasıyla Apple, kullanıcılarına daha kapsamlı ve güçlü görsel düzenleme araçları sunmayı hedefliyor.