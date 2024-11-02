Apple Efsane Markayı Satın Aldı: Tüm iPhone'lara Eklenecek
Teknoloji devi Apple, Pixelmator Pro ve Photomator gibi popüler görsel düzenleme uygulamalarının geliştiricisi Pixelmator’u satın aldı. Satın almanın ardından Apple, tüm cihazlarına yeni özellikleri entegre edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Apple, fotoğraf ve görsel düzenleme alanında önemli bir adım atarak Litvanya merkezli Pixelmator'u bünyesine kattı. Pixelmator Pro ve Pixelmator gibi popüler uygulamaların geliştiricisi olan şirketin satın alınmasıyla Apple, kullanıcılarına daha kapsamlı ve güçlü görsel düzenleme araçları sunmayı hedefliyor.
Uzun yıllardır Apple ekosisteminde yer alan Pixelmator, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Adobe Photoshop gibi sektör devlerine rakip olmuştu.
Apple'ın bu satın alımla birlikte Pixelmator'ın sunduğu bu avantajları kendi cihazlara entegre etmesi bekleniyor. Apple'ın, satın alma için ne kadar ödediğin bilinmiyor.