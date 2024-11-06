Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a Tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı 'dostum' diyerek tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "savaşların son bulmasını' temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Kaynak: Gerçek Gündem