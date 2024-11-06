Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı 'dostum' diyerek tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "savaşların son bulmasını' temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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