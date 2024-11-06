Trump Zaferini İlan Etti: Dünya Liderlerinden İlk Yorum

ABD'deki seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti. Destekçilerine seslenen Trump, "Bu seçimde tarih yazıldı. 47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçimi kazanmasının ardından dünya liderlerinden açıklamalar peş peşe geldi.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'de devam eden seçim için açıklamada bulundu. Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum” dedi.

Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

RUSYA

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etme planı olmadığını ve insanların ABD'nin Rusya'ya karşı dostane olmayan bir ülke olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Peskov, Moskova'nın Amerikalı siyasetçilerin Rusya hakkında yaptıkları açıklamaları yakından izlediğini ve analiz ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ve daha da kötüye gitmesinin neredeyse imkansız olduğunu aktardı. ABD'nin dış politikasının yörüngesini değiştirebileceğini beliten Peskov, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Trump'ın göreve geldiği Ocak ayında “göreceğiz” dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Trump'ı seçim zaferi için tebrik edenler arasında.

Zelenski açıklamasında, Trump'ın "güç yoluyla barış" yaklaşımına bağlılığının "adil barışa" yaklaştırabileceğini vurguladı.

HAMAS

Üst düzey bir Hamas yetkı̇lı̇sı̇, "Trump'ın zaferı̇, savaşı saatler ı̇çı̇nde durdurabı̇leceğı̇ yönündekı̇ ı̇fadelerı̇nı̇ tercüme etmesı̇ ı̇çı̇n onu sınava tabı̇ tutuyor" dedi.

Demokrat Partı̇'nı̇n kaybının, Gazze'ye karşı "suç ı̇şleyen" tutumunun doğal bedelı̇ olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, "Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'ı Beyaz Saray'a "tarihin en büyük geri dönüşünü" yapması nedeniyle kutladı.

Netanyahu, Trump'ın dönüşünün ABD için "yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık" sunduğUnu söyledi.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Trump'ın galibiyet haberini memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ı zaferi konusunda tebrik etti.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump'ı başkanlık yarışındaki zaferi için kutladı.

Meloni, "Trump'a en içten tebriklerimizi sunuyoruz. ABD ile stratejik bir bağımız var ve şimdi bunu daha da güçlendireceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ın zaferini kutladı.

Fransız lider, "geçmişte yaptığı gibi Trump'la tekrar çalışmaya hazır olduğunu" belirtti.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan da ABD seçimlerine ilişkin açıklama gecikmedi.

Starmer, “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. En yakın müttefikler olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban henüz sonuçlar netleşmeden zafer açıklamasında bulundu. Orban, Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski Başkan Trump'ın Beyaz Saray adaylığını açıkça destekleyerek, "Güzel bir zafere doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Orban daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Trump'ı tebrik etti.

Nehammer, “ABD, Avusturya için önemli bir stratejik ortaktır. Küresel zorluklarla birlikte başarılı bir şekilde mücadele etmek için transatlantik ilişkilerimizi daha da genişletmeyi ve güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA