Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Birinci Parti Değişti

Türkiye’de zaman zaman erken seçim tartışmaları alevlenirken, anket şirketleri araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, son anketine ilişkin sonuçlarını yayımladı.

ORC Araştırma’nın 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 41 İl'de 6500 katılımcı ile yüz yüze görüşerek yaptığı çalışmada, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında CHP kıl payı birinci parti olmayı sürdürürken, ikinci sırada AKP yer aldı.

İşte ORC’nin anketinde partilerin oy oranları:

CHP: Yüzde 30,5

AKP: Yüzde 29,4

MHP: Yüzde 10,5

DEM Parti: Yüzde 7,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 4

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2

TİP: Yüzde 1,3

Demokrat Parti: Yüzde 1,2

Deva Partisi: Yüzde 0,9

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Saadet Partisi: Yüzde 0,8.