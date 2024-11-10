Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde: Sosyal Medya Atatürkçüleri Türkiye'ye Düşmanlık Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarının verdiği zarara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında 'sınırda güvenli bölge' mesajı da verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde sınırlarımızdaki güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleri ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, kurumumuzun kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk'ü ebediyete 86. yılında saygı ile yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimizi rabbim muhafaza eylesin. İlk asrını geride bırakıp Türkiye yüzyılına adım atan cumhuriyetimiz için çalışan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in söylemiyle; hedefimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak.

'GARDIROP ATATÜRKÇÜLERİ'

Geçtiğimiz yıldaki anma toplantısında da ifade ettiğim gibi Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarının verdiği zarara ulaşmıştır. Son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli uzantılarıyla yan yana yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlere hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

'ATATÜRK'Ü TARTIŞMAK TARİHÇİLERİN İŞİ'

Tarihin bir kesitini yüceltip geri kalan binlerce yıllık medeniyeti reddedenler varlıklarını yarınlara taşıyacak dayanaktan mahrum kalmış demektir. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurumlarını, değerlerini ve hedeflerini bu istismarcılara köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Atatürk'ün yaptıklarını ya da yapamadıklarını vicdanlı bir şekilde tartışmak uzmanların ve tarihçilerin işidir.

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. Kendi kısır çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koyanların foyası ortaya çıktıkça gençlerimiz cumhuriyetine daha çok sarılacak.

'TEK PARTİ FAŞİZMİ'

Milletimiz her dönem farklı görünümler altında nice sinsi oyunla boğuştu. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır şekilde ödedik. Gazi'nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi ikinci cihan harbi sonrası bambaşka Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık. Zayıf koalisyonlar kifayetsiz kadrolar ülkemizin geride kalmasına neden oldu.

Ülkemiz pek çok saldırıyı göğüslemek zorunda kaldı. Siyasi mühendisliklerden sabotajlara kadar pek çok tehdit ile yüzleştik. Milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

'TERÖR OYUNUNU BOZACAĞIZ'

Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmalar ile bir süredir yaşanan ekonomik krizlerinin birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz. Heveslenmesinler aldığımız tedbirler ve programlarla bir sınamadan daha alnımızın akı ile çıkacağız.

Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız. Devletimiz ile milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını sağlayacağız. Operasyonlarımızı sürdürürken elimizin altındaki amaç imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem