Siyasette Yoğun Hafta... Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve siyasi liderlerin bu hafta yoğun bir programı olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. Meclis Genel Kurulu'nda da 'Etki ajanlığı düzenlemesi' olarak bilinen düzenlemenin de olduğu "Noterlik Kanun Teklifi" gündeme alınacak.

GÖZLER GRUP TOPLANTILARINDA

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; siyasetteki kritik süreç nedeniyle liderlerin bu haftaki grup toplantılarında vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Birkaç haftadır yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Kasım Salı günü Meclis'te neler söyleyeceği merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin bir yorum yapmayıp yapmayacağı izlenecek.

KAYYIM GÜNDEMİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda biri CHP’li, 3’ü DEM Partili 4 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin tartışmalar ve hukuki süreç de izlenecek.

CHP’DEKİ TARTIŞMALAR

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bazı eleştirilerinin ardından tartışmaların nereye varacağı ve bir kurultay talebi dile getirilip getirilmeyeceği de merak konusu oldu.

Kaynak: Gazete Duvar