Kabine'de 9 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: Masada Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Bu toplantı 9 yıl aranın ardından bir ilk olma özelliği taşıyacak.

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Kabine'de 9 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: Masada Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, Pazar günü Çankaya Köşkü’nde toplanacak. Böylece Kabine 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya’da toplanmış olacak.

Kabine'de 9 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: Masada Neler Var? - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, yarın yapılacak Kabine toplantısında, ekonomiden, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu masaya yatırılacak. Kabine’de ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın galibiyetiyle noktalanan seçimler, İsrail’in gazze ve Lübnan’a saldırıları da değerlendirilecek konular arasında yer alacak.

Kabine başbakanlık makamının kaldırılmasının ardından Çankaya’da ilk kez toplanacak. Çankaya Köşkü’nde son bakanlar kurulu toplantısı 2015’te yapılmıştı

Erdoğan, bu toplantının ardından Atatürk Tarih Kurumu’nda düzenlenecek anmaya katılacak.

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