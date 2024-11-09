Cezasızlığın Yarattığı Tablo... 10 Ayda 343 Kadın Katledildi!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ve yaygınlaşan şiddet kültürüyle birlikte kadın cinayetlerinde artış yaşanıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre yılın ilk 10 ayında 343 kadın öldürüldü. Öldürülen en az 36 kadının ise polis veya savcılığa başvurmasına rağmen katledildiği öğrenildi.

'KADINLAR BAŞVURUYOR, GERİ ÇEVRİLİYORLAR'

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre; platform temsilcilerinden Nuran Karahan, veriyle ilgili "Kadınların haklarının farkında olduğunu, özgürlük mücadelesi verdiklerini gösteriyor" dedi. Karahan, “Kadınlar başvurabilecekleri tüm mercilere başvuruyorlar, 6284 sayılı Kadınları Şiddetten Koruma Kanunu’ndan yararlanmak istiyorlar. Ancak ya o kapılardan hukuksuzca geri çevriliyorlar ya da tedbir kararları çıkartılsa da etkin uygulanmıyor. Tarihimiz öldürüldükten sonra çantasından koruma kararı çıkan, elektronik kelepçe olmasına rağmen failler serbest gezebildiği için artık aramızda olmayan, kolluk kuvvetleri 'uğraşmak istemediği' için öldürülen kadınları da yazacak” diye konuştu.

'CEZASIZLIK YAYGINLAŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLÜYORLARLAR'

Karahan sözlerine şöyle devam etti:

“Siyasi iktidar, kadınlar en çok evlerinde öldürülürken ‘kutsal aile’ politikalarını uyguladığı, en yakınları tarafından öldürülürken o evlerdeki erkeklere reislik vaat ettiği için öldürülüyorlar. Hukuki düzen harap edildiği, ceza kanunları adil şekilde uygulanmadığı ve cezasızlık yaygınlaştığı için öldürülüyorlar. Biz 6284’ü uygulatmak ve kadınlar yaşatmak için seferberliğimize devam edeceğiz.”

Kaynak: Cumhuriyet