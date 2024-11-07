Eski Sevgili Dehşeti: Barışma Teklifini Kabul Etmedi, Tüfekle Vurdu!

Türkiye'de kadına yönelik şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. Adana'da bir kadın daha eski sevgilisi tarafından vuruldu. Şahıs her yerde aranıyor

Eski Sevgili Dehşeti: Barışma Teklifini Kabul Etmedi, Tüfekle Vurdu!

Adana'da 7 yıl birlikte yaşadığı Ali A.'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali A., olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali A., Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı. Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali A. tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Eski Sevgili Dehşeti: Barışma Teklifini Kabul Etmedi, Tüfekle Vurdu! - Resim : 1

Saldırgan kaçarken, kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Eski Sevgili Dehşeti: Barışma Teklifini Kabul Etmedi, Tüfekle Vurdu! - Resim : 2

Polis ekipleri, Ali A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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