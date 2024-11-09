Ankara'da Fuhuş Operasyonu

Ankara'da eğlence mekanları ve otellere icra edilen operasyonlarda fuhşa zorlandığı ifade edilen 51 mağdur kadının kurtarıldığı belirtilirken 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi.

Ankara'da Fuhuş Operasyonu - Resim : 1

Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ifadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 mağdur kadının kurtarıldığı belirtildi. Baskın düzenlenen iş yerlerinin ticaretten men edileceği aktarıldı.

Ankara'da Fuhuş Operasyonu - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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