Masaj Salonunun Prizlerinden Gizli Kamera Çıktı

Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu düzenlendi. Elektrik prizinin içinde gizli kamera bulundu. Kamera ile müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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Masaj Salonunun Prizlerinden Gizli Kamera Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Masaj Salonunun Prizlerinden Gizli Kamera Çıktı - Resim : 1

Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

Masaj Salonunun Prizlerinden Gizli Kamera Çıktı - Resim : 2

3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: DHA

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