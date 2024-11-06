Öldürüp Başını Sokağa Atmıştı, Anne Katilinin Cezası Belli Oldu

Bağcılar’da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan’ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

ANNESİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Sayan, daha sonra annesinin bazı uzuvlarını kestikten sonra, kafasını balkondan aşağı atmıştı.

Tutuklanan Ali Sayan’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, “Ben olayı bilerek yapmadım” dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan’ın ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan’ ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA