Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beslenme uzmanları, kuruyemişlerin içerdiği sağlıklı yağlar, E vitamini, magnezyum ve antioksidanlarla kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda fayda sağladığını kabul ediyor. Ancak tüm bu faydalar, kuruyemişin doğallığını koruması şartıyla geçerli. Aksi halde sağlıklı atıştırmalıklar, kalori bombasına ve sodyum tuzağına dönüşebiliyor.

TUZLU KURUYEMİŞLER SESSİZ TEHLİKE

Tuzla kavrulmuş fıstık ya da bademler, raflarda cezbedici bir görüntü sunsa da sağlık açısından ciddi tehdit oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin aşırı sodyum içerdiğine dikkat çekiyor. Yüksek tuz tüketimi ise başta hipertansiyon olmak üzere kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.

Ayrıca vücutta su tutulumuna yol açarak ödem ve şişkinlik gibi sorunlara neden olan tuz, böbreklerin de daha fazla çalışmasına neden oluyor. Bu durum, uzun vadede böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik bir avuçla sınırlı kalmayan tüketim alışkanlığı, bu riski katlayarak artırıyor.

KAPLAMALI KURUYEMİŞLERDE GÖRÜNMEYEN RİSK

Çikolata, şeker veya un kaplı kuruyemişler, iştah açıcı görünümlerine rağmen besin değerinden çok uzak. Bu ürünler çoğunlukla kızartma ya da fırınlama gibi işlemlerden geçerek raflara geliyor. Kullanılan malzemeler ise genellikle rafine şeker, doymuş yağ ve un gibi sağlıksız içeriklerden oluşuyor.

Bu tip atıştırmalıklar, kolesterol seviyelerinde artışa, kilo alımına ve metabolizmanın bozulmasına yol açabiliyor. Özellikle beyaz ya da sütlü çikolatayla kaplı kuruyemişler, yüksek şeker oranları ve olası trans yağ içeriğiyle, kalp ve damar sağlığı için riskli bulunuyor.

Bitter çikolata ile kaplanmış ve yüksek kakao oranına sahip ürünler nispeten daha sağlıklı olsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin de sınırlı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

FAYDA YERİNE BÜYÜK ZARARI VAR

Kuruyemişlerin yüksek sıcaklıklarda kavrulması, içerdiği vitamin ve faydalı yağların büyük kısmını yok ediyor. Özellikle E vitamini gibi ısıya duyarlı antioksidanlar bu süreçte etkisini kaybediyor. Ayrıca, düşük kaliteli veya tekrar kullanılmış yağlarla yapılan kızartmalarda trans yağ oluşumu riski de gündeme geliyor.

Trans yağlar; iltihaplanma, kolesterol dengesizliği ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle market raflarında satılan karışık kuruyemişlerin içeriği dikkatle incelenmeli.

HANGİ KURUYEMİŞLER TERCİH EDİLMELİ?

Uzmanların önerisi açık: çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış kuruyemişler en sağlıklı olanlar. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen bu doğal ürünler, hem vitamin ve mineral değerlerini koruyor hem de yüksek besleyicilik sunuyor.

Badem, ceviz, fındık, kaju, Brezilya fıstığı ve pekan cevizi gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve lif açısından zengin içerikleriyle günlük beslenmenin vazgeçilmez birer parçası olabilir. Ancak bunların da porsiyon kontrolüyle tüketilmesi gerektiği unutulmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi