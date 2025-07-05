Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Kendinizi Bir Anda Borç Batağında Bulabilirsiniz
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların en çok başvurduğu yöntemlerden biri kredi kartı harcamaları oldu. Ancak uzmanlar, özellikle sadece asgari tutarın ödenmesi gibi yaygın bir alışkanlığın kullanıcıları farkında olmadan ciddi bir borç yükü altına sokabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Nakit paranın değer kaybettiği bu dönemde, kredi kartları temel ihtiyaçlar için bile tercih ediliyor. Ancak ödemelerde ipin ucunun kaçması, tüketicilerin uzun vadeli mali sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.
ASGARİ ÖDEME KOLAYLIK GİBİ GÖRÜNSE DE...
Bankalar, kredi kartı borcunun belirli bir kısmını asgari ödeme tutarı olarak kabul ediyor. Bu oran genellikle toplam borcun %20 ila %40’ı arasında değişiyor. Kart kullanıcısı bu tutarı ödeyerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa da, kalan borç yüksek faizle bir sonraki aya devrediliyor.
Ekonomi uzmanlarına göre bu durum, kısa süreli bir çözüm gibi görünse de borçların katlanarak büyümesine yol açıyor. Özellikle birkaç ay üst üste sadece asgari ödeme yapıldığında, kullanıcılar ciddi bir finansal darboğazla karşılaşabiliyor.
BİRİKEN FAİZ BORCU HIZLA ARTIYOR
Örnek vermek gerekirse; 20 bin TL kredi kartı borcunun yalnızca 2 bin TL’sini ödeyen bir kullanıcı, kalan 18 bin TL için aylık %3 faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu da birkaç ay içerisinde borcun 30-40 bin TL seviyelerine çıkmasına neden olabiliyor.
Finansal danışmanlar, “Asgari ödeme yapmak geçici bir rahatlama sağlar; fakat bu durum devam ederse, borcun altından kalkmak neredeyse imkânsız hale gelir” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
BORÇ BİRİKTİRMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Kredi kartı kullanıcılarına şu öneriler yapılıyor:
Harcamaları ihtiyaç önceliğine göre sınırlayın.
Borcun tamamını her ay düzenli olarak ödemeye gayret edin.
Eğer mümkünse, kart kullanımı yerine nakit alışverişi tercih edin.
Birikmiş borçları yapılandırarak faiz yükünü azaltın.