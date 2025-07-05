Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Kendinizi Bir Anda Borç Batağında Bulabilirsiniz

BİRİKEN FAİZ BORCU HIZLA ARTIYOR

Örnek vermek gerekirse; 20 bin TL kredi kartı borcunun yalnızca 2 bin TL’sini ödeyen bir kullanıcı, kalan 18 bin TL için aylık %3 faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu da birkaç ay içerisinde borcun 30-40 bin TL seviyelerine çıkmasına neden olabiliyor.

Finansal danışmanlar, “Asgari ödeme yapmak geçici bir rahatlama sağlar; fakat bu durum devam ederse, borcun altından kalkmak neredeyse imkânsız hale gelir” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.