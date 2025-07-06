Konya'da Korkunç Olay! Bir Lafıyla Çağırdığı İki Kardeşi Bıçakladı

Konya'da borç olarak aldığı parayı geri vereceğini söyleyerek iki kardeşi arayan şahıs, çıkan tartışmada kardeşleri bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi görürken olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı.

Konya'da Korkunç Olay! Bir Lafıyla Çağırdığı İki Kardeşi Bıçakladı
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde iddiaya göre, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi. Ardından H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yabacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Buluşma sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan H.A.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da Korkunç Olay! Bir Lafıyla Çağırdığı İki Kardeşi Bıçakladı - Resim : 1

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. A.F.O.'nun kaçarken bıçağı yere attığı tespit edilirken, yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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