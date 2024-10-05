Diddy'nin Korkunç Partilerine Katılmıştı... Ses Kaydı Ortaya Çıktı, Sen de mi Beyonce?

ABD'nin en büyük rapçi ve müzik prodüktörlerinden, "Diddy" adıyla tanınan Sean Combs hakkındaki korkunç suçlamalar, ülkede seçim gündemini geride bıraktı. Seks ticareti, çok sayıda kadın ve çocuğa sistematik cinsel istismar ve şantaj gibi eylemlerle suçlanan Diddy'nin birçok ünlü isimle de ilişkili olduğu konuşuluyor.

Beyonce, Jay-Z, Jennifer Lopez ve Kim Kardashian gibi yıldız isimlerin, şu anda New York'ta tutuklu bulunan Diddy'nin suçlarıyla ilişkili olduğu iddia ediliyor. Ünlü rapçinin günlerce süren ve pek çok suç teşkil eden eylemin kayıt altına alındığı 'freak off' adlı partilerinde, ünlü pop yıldızı Justin Bieber'ın dahi çocuk yaşta istismara maruz bırakıldığı söyleniyor.

BEYONCE VE JAY-Z'NİN ÇÖKÜŞÜ

Habertürk'ün aktardığına göre; son olarak ünlü şarkıcı Beyonce'nin de yer aldığı öne sürülen bir ses kaydı sızdırıldı. Ses kaydında Beyonce'ye ait olduğu düşünülen ses, Diddy'nin kötü şöhretli partilerine katıldığını itiraf ederken, söz konusu seks suçları hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyor.

Beyonce ve eşi Jay-Z'nin, Diddy'nin çok yakın arkadaşı olduğunun bilinmesi ile partilerden görüntülerinin de paylaşılmasıyla ünlü çifte tepki yağmaya başladı. Hem Beyonce hem de Jay-Z, yalnızca bir günde Instagram'da 4'er milyon takipçi kaybetti.

Kaynak: Habertürk