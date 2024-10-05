İsrail, Hamas'ın Askeri Lideri ve Ailesini Öldürdü!

İsrail'in bir yıldır Gazze Şeridi'ne düzenlediği ağır saldırılar aralıksız sürerken, Lübnan'ı da hedef almaya başlamasıyla bölgedeki çatışmaların şiddeti arttı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesi sonrasında da hem Hizbullah hem de Hamas'ın üst düzey isimleri İsrail tarafından birer birer hedef alınmaya başladı.

MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR

Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında iki kızı ve eşiyle birlikte katledildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Hamas'a yakın kaynaklar, ölüm haberini 5 Ekim Cumartesi günü açıkladı. İsrail ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

LÜBNAN'DA DA CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırılarında can kaybının 2 bin 23’e yükseldiğini bildirdi. Yaralananların sayısının ise 9 bin 526’ya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem