İsrail Saldırıları Gazze’de 41 Bin 825 Kişiyi Hayattan Kopardı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 825’e yükselirken, yaralananların sayısı ise 96 bin 910 oldu.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısının 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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