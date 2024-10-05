İsrail Saldırıları Gazze’de 41 Bin 825 Kişiyi Hayattan Kopardı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısının 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA