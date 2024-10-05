İsrail Saldırıları Gazze’de 41 Bin 825 Kişiyi Hayattan Kopardı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 825’e yükselirken, yaralananların sayısı ise 96 bin 910 oldu.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısının 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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