Diddy'nin Kan Donduran Partisine Katılan İsim İlk Kez Konuştu! 'Henüz 6 Yaşındaydım'

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Tüm dünya haftalardır Amerikan müzik piyasasındaki yeni "Epstein" vakasını konuşuyor. ABD'li rapçi, yapımcı ve Bad Boys müzik şirketinin sahibi "Diddy" lakaplı Sean Combs hakkındaki suçlamalar kan dondurdu. Düzenlediği partilerde sayısız kadın, erkek ve çocuğu istismar ettiği, alıkoyduğu ve görüntülerini kaydedip şantaj yaptığı ortaya çıkan Diddy ile ilgili şu ana kadar 120 kişi şikayetçi oldu. Hollywood'un en nüfuzlu adamlarından olan, sayısız ünlünün partilerine katıldığı Diddy, 16 Eylül'de tutuklandığından beri New York'ta tek kişilik bir hücrede bulunuyor.

Kurduğu istismar ve suç ağıyla dünyayı şoke eden Diddy'nin partileri hakkındaki kan donduran gerçekleri, her şeye birinci gözle tanık olan ve şu anda 30 yaşında olan Justin Litovsky ilk kez anlattı. Sektörde güçlü bağlantıları olan ebeveynleri olduğunu söyleyen Litovsky, henüz 6 yaşında bir çocukken bu partilerden birine katıldı. Litovsky, Diddy'nin 3 Temmuz 1999'daki "öğleden sonra barbeküsü"ne davet edildiklerini ancak orada barbekü yapan değil çılgınlar gibi "eğlenen" insanlar gördüklerini söylüyor.

'HER ŞEY ÇOK RAHATSIZ EDİCİYDİ'

Litovsky, The Post'a yaptığı açıklamada gördükleriyle ilgili, "Bahçedeki havuzda ve havuzun etrafında bir sürü üstsüz kadın ve ot içen insanlar vardı. Ben bunların iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi olduğunu elbette anlayamıyordum. Annem içeriye girmem izin vermedi. Her yerde şişeler ve çıplak kadınlar vardı. Çocukların bu partiye nasıl alındığına inanamıyorum" diye konuştu.

Litovsky, konuklar arasında Jay-Z, Lil' Kim, Donna Karan ve Tyson Beckford'un da olduğunu söyleyerek "Orada çocuk olmasına hiç şaşırmadılar, reşit olmayan birinin katılımı çok normal gibiydi. Diddy ile fotoğraf çektirdim, her şey çok rahatsız ediciydi. Etraftaki kadınlar çıplaktı, madde etkisindelerdi, bütün yetişkinler çok rahatsız ediciydi" dedi. Justin, saat 21.30'da ailesiyle oradan ayrıldığını belirterek, "Parti devam ediyordu ve kimse havuzdan çıkmıyordu. Devamında neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı. Litovsky, Diddy ile olan fotoğrafındaki rahatsız gülüşüne de dikkat çekti.

'JUSTIN BIEBER'A SİSTEMATİK İSTİSMAR' İDDİASI

Diddy davasıyla ilgili en çok konuşulan iddia ise Diddy'nin bir dönem yapımcılığını üstlendiği genç pop yıldızı Justin Bieber'a da cinsel istismarda bulunmasıydı. Hatta Bieber'ın, Diddy'nin ayarladığı zengin adamlar tarafından da cinsel istismara uğradığı ve bu istismarın video kayıtları iddia edildi. Bu olayların, Bieber’ın 15 yaşındayken şarkıcı Usher aracılığıyla Diddy ile tanıştırılmasıyla başladığı söylenirken, sosyal medyada yayılan videolarda Bieber'ın henüz bir çocukken Diddy'nin partilerine katıldığı ve yanındayken çok rahatsız göründüğü fark edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem