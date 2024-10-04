Dilan-Engin Polat Çiftine Mahkemeden Kötü Haber... İsimleri Bir Örgüte Daha Karıştı!

Kara para aklama skandalı sonrası Dilan Polat ile Engin Polat'ın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme, davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini talep etti. Polatların, Derkan Başer'in örgütüyle de irtibatlı olduğu vurgulandı.

Dilan-Engin Polat Çiftine Mahkemeden Kötü Haber... İsimleri Bir Örgüte Daha Karıştı!

Aylardır Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan-Engin Polat çifti, 28 sanıkla beraber "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanıyor. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ülkenin dikkatle takip ettiği davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini vurgulayarak, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı. İki ayrı dosyada, soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünü bildirilen yazıda, iddianamede, Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği ifade edildi.

BU YIL İÇİNDE BELLİ OLACAK

Yazıda yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu. Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.

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Kaynak: Sabah

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