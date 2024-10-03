Dilan Polat'ın Son Hamlesine Tepki Yağdı! 'Ağam Bizimle Eğlenir'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aylardır Türkiye gündeminde düşmüyor. Çiftin de aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılaması, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Polat çifti, devam eden soruşturma kapsamında bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi. Dilan Polat, avukatları Sevinç Horoz ve korumaları eşliğinde sabah saatlerinde adliyeye giriş yaptıkları anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Günaydın'dan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Polat çiftinin adliyeye gelme sebebinin ise Engin Polat'ın ayrı yürütülen vergi suçu soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermesi olduğu öğrenildi.

'YENİ GELMEDİK GERİ GELDİK'

Dilan Polat, eşinin de cezaevinden çıkmasının ardından sosyal medyada yeniden aktif hale geldi. Her gün peş peşe birçok paylaşımda bulunan Polat, yeni bir şarkı çıkaracağını da duyurdu. Şarkısının bir bölümünü sosyal medyada dinleten fenomenin "Biz yeni gelmedik, geri geldik" sözleri dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Polat'ın bu rahat tavrına tepki gösterdi. Paylaşıma "Ağam bizle eğlenir", "Şarkının adı: Akıllanmadım", "Hayat bana güzel adlı çalışma" gibi yorumlar geldi.

Kaynak: Sabah