Kocaeli'de Binek Atlara Kuaför Bakımı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki çiftlikte atların yelelerinin kesimi ve taranması kuaför tarafından yapılıyor.

İlçede 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte 4'ü pony 30 atla binicilik dersleri veriliyor, doğa turları düzenleniyor.

Eğitim antrenmanlarıyla formda tutulan atların bakımları için de haftanın bir günü ayrılıyor.

İlçede baba mesleği kuaförlüğü sürdüren 42 yaşındaki Ethem Yıldız, 4 yıldır özel ekipmanlarla ve seyislerin de yardımıyla atların yelelerini kesiyor, bakımlarını yapıyor.

"ATLARI TIRAŞ ETMEK ÇOCUK TIRAŞI GİBİ"

Kuaför Ethem Yıldız, AA muhabirine, işletme sahibinin kuaför dükkanına gelen müşterilerden olduğunu, onun teklifi üzerine haftada bir gün çiftlikteki atların bakımını yaptığını söyledi.

İlk başta tereddüt ettiğini ancak atların eğitimli olması dolayısıyla sıkıntı yaşamadığını belirten Yıldız, kısa sürede alıştığını kaydetti.

Yıldız, hayvanları çok sevdiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvanlarla daha çok yakınlaştım. Atların kaküllerini kesiyorum, yelelerinin uçlarını düzeltiyorum. Atların bakımlarıyla ilgileniyoruz. 4 senedir düzenli olarak pazar günleri geliyorum. Daha önce at bakımıyla ilgili bir tecrübem yoktu. İlk teklif edildiğinde önce komik geldi ama geldik ve tecrübe edindik. Atlar itiraz da etmiyor. O yönden hayvanları tıraş etmek bizim için daha kolay oluyor. Atları tıraş etmek çocuk tıraşı gibi. Nasıl çocuğu tıraş ederken yanında anne veya babası tutup yardım ediyorsa bunlarda da seyisler yanında duruyor. Onların sayesinde biz de tıraş yapabiliyoruz. Bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor, mesela atların arkasından geçmemeye dikkat ediyorum."

Genelde bir at tıraşının 20 ila 30 dakika sürdüğünü aktaran Yıldız, "At sahipleri hangi boyutta kesmemizi veya nasıl olmasını istiyorsa o şekilde kesimleri yapıyorum. Onlar onay verdikten sonra tıraşı sonlandırıyorum. Günde 4-5 atın tıraşını yapabiliyorum. Bu atlar için özel ekipmanlarımız var. O ekipmanları sadece atları tıraş yaparken kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ATLARIN BAKIMI, TEMİZLİĞİ, GÖRSELİ ÇOK ÖNEMLİ"

İşletme sahibi Resul Ubay da görselliğe işin doğası gereği önem verdiklerini anlattı.

Atların yelelerini daha önce kendilerinin kestiğini ancak bunu bir kuaför gibi yapamadıklarını dile getiren Ubay, "Bizim için atların bakımı, temizliği, görseli çok önemli. Bazı atlarımızda kuaför arkadaşımızı çağırıyoruz. O daha profesyonel olduğu için atların yelelerine güzel kesim yapıyor. Nasıl tıraş yapacağını biz kendisine söylüyoruz. Atların bakımına çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA