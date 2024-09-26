Dilan Polat’ın Cezaevinden Sonra İlk İşi Bu Olmuş! Takipçisi Sorunca Video Paylaştı

Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma gibi bir çok suçlama ile tutuklanan ve hazırlanan iddianame ile 40 yıla kadar hapsi talep edilen Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın tahliye edileceği gün ailesiyle cezaevi önünde beklemiştii. Sosyal medyada şarkılar eşliğinde paylaşımlar yapan Dilan Polat’ın bu paylaşımları tepki çekmişti. Eski paylaşımlara devam etmeyeceğini aktaran Dilan Polat’ın sessizliği uzun sürmedi.

Yaptığı paylaşımlarda cezaevi günlüklülerini anlatan Polat, eski formuna geri döndü.

BU VİDEO İLE KARŞILIK VERDİ

Dilan Polat, cezaevinden çıktığı anlarda neler yaptığına dair merak eden takipçisine bir video ile yanıt verdi.

Lüks otomobilinden indikten sonra zorlanarak yürümeye çalışan Polat, o anlarını paylaşarak dikkat çekti. Polat, "Neler yaşadım 10 ay" ifadelerine yer verdi.