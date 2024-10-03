Narkoçelik-41 Operasyonunda 20 Kişi Yakalandı

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

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Narkoçelik-41 Operasyonunda 20 Kişi Yakalandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aksaray Adliyesi'ne götürüldü.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer kentlerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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