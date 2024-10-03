Şap Hastalığına Karşı Aşılamalar Devam Ediyor

Afyonkarahisar’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama programı devam ediyor.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri tarafından, sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında aşılamalar devam ediyor. İlçeye bağlı bir çok köye ulaşan ekipler şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde aşılama çalışmasına hızla devam ediyor. Programın ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA