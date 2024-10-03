Şap Hastalığına Karşı Aşılamalar Devam Ediyor

Şap hastalığına karşı aşılama programı sürüyor

Şap Hastalığına Karşı Aşılamalar Devam Ediyor

Afyonkarahisar’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama programı devam ediyor.
Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri tarafından, sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında aşılamalar devam ediyor. İlçeye bağlı bir çok köye ulaşan ekipler şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde aşılama çalışmasına hızla devam ediyor. Programın ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Fernas İşçileri Eylemde! 'Vur Vur İnlesin Ankara Dinlesin' Fernas İşçileri Eylemde! 'Vur Vur İnlesin Ankara Dinlesin'
Bahçeli ile Davutoğlu Ayaküstü Sohbet Etti: 'Türkiye’nin Birikiminize İhtiyacı Var' Bahçeli ile Davutoğlu Ayaküstü Sohbet Etti
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor