Abdullah Gül'ün Eşi Hayrünnisa Gül'e Hırsızlık Şoku! Polisin Yaptıkları 'Yok Artık' Dedirtti

Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere'den çıkış yapacakları sırada hırsızların hedefi oldu. Para dolu zarflarının İngiltere polisi tarafından çalındığı iddia edilen Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti.

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Abdullah Gül'ün Eşi Hayrünnisa Gül'e Hırsızlık Şoku! Polisin Yaptıkları 'Yok Artık' Dedirtti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak için eşi Hayrünnisa Gül ile İngiltere'ye gitti. Gül çifti ülkeden çıkış yaptıkları sırada büyük bir şok yaşadı. Gül çifti hırsızların hedefi olmaktan kurtulamadı. Para dolu zarflarının polis tarafından çalındığı iddia edilen Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti.

İddiayı yazar Talat Atilla gündeme getirdi, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar teyit etti. 13 Eylül'de çiftin İngiltere'den ayrıldığı esnada olay gerçekleştiğini söyleyen Birol Avşar, "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" söyleminde bulundu.

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