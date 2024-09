Abdullah Gül'den Ayşenur Ezgi Eygi İçin ABD'ye Çağrı: Bu Davayı Takip Etmek Sizin de Sorumluluğunuz'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilmesine tepki göstererek, ABD'ye çağrı yaptı. "Bu davayı takip etmek sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda ABD'nin de sorumluluğudur" diyen Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, ideolojik motivasyonla değil samimi bir insan hakları savunucusu olarak Filistinlileri savunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği Batı Şeria'da keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Bu davayı takip etmek sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ABD'nin de sorumluluğudur."

Ayşenur Ezgi Eygi, a Turkish-American citizen, was killed by sniper fire in the West Bank, where she had traveled from the United States to defend Palestinians, not out of ideological motivation but as a sincere human rights defender. It is not only Türkiye’s responsibility to…