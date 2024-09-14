Abdullah Gül'den Ayşenur Ezgi Eygi İçin ABD'ye Çağrı: Bu Davayı Takip Etmek Sizin de Sorumluluğunuz'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Abdullah Gül'den Ayşenur Ezgi Eygi İçin ABD'ye Çağrı: Bu Davayı Takip Etmek Sizin de Sorumluluğunuz'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilmesine tepki göstererek, ABD'ye çağrı yaptı. "Bu davayı takip etmek sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda ABD'nin de sorumluluğudur" diyen Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, ideolojik motivasyonla değil samimi bir insan hakları savunucusu olarak Filistinlileri savunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği Batı Şeria'da keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Bu davayı takip etmek sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ABD'nin de sorumluluğudur."

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye'ye getirilen Ayşenur Ezgi Eygi, bugün Aydın Didim'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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